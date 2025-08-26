Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Paphos, Chypre

5 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Paphos, Chypre
Maison 3 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
A louer : appartement moderne de 3 chambres situé au 3ème étage d'un immeuble résidentiel bi…
$2,344
par mois


Maison 4 chambres dans Paphos, Chypre
Maison 4 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Cette superbe villa jumelée de 4 chambres est située au cœur de Kato Paphos, à seulement 100…
$2,813
par mois


Maison 1 chambre dans Paphos, Chypre
Maison 1 chambre
Paphos, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Designed for maximum comfort, the residences boast high-quality fittings and finishes. They …
$872
par mois
villa de 5 chambres dans Paphos, Chypre
villa de 5 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Villa spacieuse de 5 chambres à louer à Kato Paphos Disponible pour une location à long term…
$11,743
par mois


Villa 2 chambres dans Paphos, Chypre
Villa 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Villa 2 chambres spacieuse à louer à Kato Paphos Disponible pour une location à long terme, …
$5,637
par mois


