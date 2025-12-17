Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Palodeia
  4. Commercial

Immobilier commercial en Palodeia, Chypre

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Palodeia, Chypre
Propriété commerciale
Palodeia, Chypre
Un magnifique bâtiment classé avec un grand terrain à vendre près de Palodia, adapté pour un…
$1,62M
Restaurant dans Limassol, Chypre
Restaurant
Limassol, Chypre
$1,74M
