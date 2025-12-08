Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paphos
  4. Location longue durée
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien une maison de ville avec vue sur la montagne en Paphos, Chypre

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Paphos, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
À louer: Cette charmante maison de ville offre un séjour confortable avec 82 m2 d'espace in…
$1,508
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Paphos, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
Realting.com
Aller