Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paphos
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Paphos, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Welcome to your perfect urban sanctuary! This furnished apartment offers an ideal blend of c…
$1,393
par mois
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 5 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
For rent: This spacious semi-detached house offers 250 m2 of comfortable living space in a s…
$4,877
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
This 2 bedroom 1 bathroom furnished sea view apartment is located in the center of Paphos, c…
$1,742
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
This 2 bedroom 1 bathroom furnished apartment is located in the center of Paphos, close to …
$1,684
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Welcome to your perfect urban sanctuary! This unfurnished apartment offers an ideal blend of…
$1,626
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Paphos, Chypre

avec Jardin