Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Paphos, Chypre

4 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 3 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Available for rent is a key-ready, modern maisonette with a spacious internal area of 104 m²…
$2,090
par mois
Appartement 2 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Luxurious New 2-Bed Apartment with Breathtaking Views. Ideally situated in a central locatio…
$1,742
par mois
Appartement dans Paphos, Chypre
Appartement
Paphos, Chypre
Nombre de salles de bains 2
Surface 3 771 m²
This superb building is designed with a distinctive architectural feature, setting it apart…
$31,353
par mois
Appartement 2 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
For rent: This stylish, fully furnished maisonette offers 90 m² of modern living space in …
$1,684
par mois
