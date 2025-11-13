Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Pachna
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Pachna, Chypre

appartements
38
38 propriétés total trouvé
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
An agricultural land in Pachna area in Limassol in G3  zone, 10% cover ratio, 10% building d…
$46,448
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
A residential land in Pachna area in Limassol in H4 zone,25% cover ratio,building density 40…
$23,224
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Surface 420 m²
Listed and stone building is available in the most nicest areas in Pachna village.The inter…
$249,660
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Two adjoining agricultural fields in Pachna village, in Limassol District. The fields are l…
$33,675
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$25,547
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
For sale: A generous plot of 3,295 square meters in the peaceful village of Pachna. This lar…
$121,927
Laisser une demande
MIPIFMIPIF
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
A nice 628sqm residential plot in Pachan village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Two adjacent agricultural fields for sale in Pachna village in Limassol District. The fields…
$8,709
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
The property for sale concerns 3 agricultural abutting fields, in Pachna Community, in Limas…
$22,063
Laisser une demande
VernaVerna
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Residential land  in the area of Palodia village in Limassol. The property has an irregular …
$111,476
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 758 square meters in H3 zone with …
$87,091
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
The property for sale is two adjacent agricultural pieces of land in Pachna village in Limas…
$67,350
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone,10% cover ratio,building densi…
$69,673
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Land available in the lovely village of Pachna, just 35kms north west of Limassol.  This vas…
$69,673
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It has an irregular shape and an…
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
For sale: A spacious field with a generous plot size of 10,034 square meters, located in the…
$17,418
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Agricultural building zone up in the village of Pachna. 10% building density, and 10 % cover…
$46,448
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Residential land in Pachna village, in Limassol.  It has an irregular shape and a slightly s…
$106,831
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone, 10% cover ratio, building den…
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
A nice 647sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is around  25 min…
$104,509
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
The land is located in Pachna area in Limassol and has a fantastic view.The building density…
$313,527
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 765 square meters in H3 zone with …
$98,703
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Land in the lovely village of Pachna.  Just 30 minutes to Limassol.  The land has a 40% buil…
$104,509
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
LAND for sale in Pachna area in Limassol 20737 square meters in G3 zone with 10% cover ratio…
$127,733
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Agricultural land located in Pachna village in Limassol District. It is noted that is locat…
$9,290
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
A nice 576sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Land in Pachna, just 30 minutes to Limassol.   This agricultural land has a building density…
$209,018
Laisser une demande
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
A nice 637sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Pachna, Chypre
Appartement 2 chambres
Pachna, Chypre
Chambres 2
Surface 75 m²
One of the most exceptional boutique residences is being launched in the heart of Limassol.T…
$360,499
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement dans Pachna, Chypre
Appartement
Pachna, Chypre
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 659 square meters in H3 zone with …
$92,897
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Pachna, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller