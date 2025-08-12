Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartement 1 chambre dans Nicosie, Chypre
Appartement 1 chambre
Nicosie, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Design apartment located in the City Center of Nicosia. The asset offer one bedroom, a livin…
$1,774
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$3,269
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Nicosie, Chypre
Appartement 1 chambre
Nicosie, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 69 m²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,814
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$5,013
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Nicosie, Chypre
Appartement 1 chambre
Nicosie, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
This beautiful building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style facil…
$1,635
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
An impressive two bed apartments in the City Centre offering amazing views.
$2,772
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 134 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
Experience unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, pr…
$4,359
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
An impressive Three bedroom apartment located in Nicosia  City Centre. The property benefit…
$5,544
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Immerse yourself in unrivaled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$3,705
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
This Modern building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style faciliti…
$2,180
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Nicosie, Chypre
Appartement 1 chambre
Nicosie, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
A beautiful  one  bedroom apartment  is available for rent in the City Center
$2,772
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 232 m²
Immerse yourself in unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$7,629
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Nicosie, Chypre
Appartement 1 chambre
Nicosie, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
A spacious and bright  apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  one…
$2,772
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 4 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
While this residential building in Nicosia can certainly function as a residence, the lifest…
$10,898
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Luxury Apartment for Rent in the heart of Nicosia. It’s just like living in your personal 7*…
$4,032
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 4 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 262 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$13,078
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$3,269
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,487
par mois
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Nicosie, Chypre

