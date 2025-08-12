Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de appartements en Nicosie, Chypre

Nicosie
32
Appartement Supprimer
Tout effacer
44 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Dans une vie urbaine sophistiquée avec cet exquis appartement de 2 chambres, idéalement situ…
$1,459
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
For rent an Architecturally Designed apartment of 3 bedroom  with roof garden in the central…
$1,635
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Introducing a Luxurious and Spacious 3-Bedroom Ground-Floor Residence with Separate Maid's r…
$2,125
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Nicosie, Chypre
Appartement 1 chambre
Nicosie, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Design apartment located in the City Center of Nicosia. The asset offer one bedroom, a livin…
$1,774
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$3,269
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 91 m²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Nicosie, Chypre
Appartement 1 chambre
Nicosie, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 69 m²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 4 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 304 m²
Step into a realm of luxury and elegance with this remarkable entire-floor penthouse, situat…
$6,866
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Modern Apartment is now available for rent in Strovolos area very close to the central Nicos…
$1,962
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,814
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Surface 190 m²
Nicosia’s most iconic new building offers fully furnished and serviced apartments. All with…
$6,098
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$5,013
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
This elegant apartment, conveniently situated within walking distance to Nicosia's city cent…
$1,635
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Nicosie, Chypre
Appartement 1 chambre
Nicosie, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
This beautiful building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style facil…
$1,635
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 152 m²
For Rent Super Luxurious 3 bed Penthouse in Nicosia, Ayioi Omologites , duplex penthouse loc…
$1,996
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
An impressive two bed apartments in the City Centre offering amazing views.
$2,772
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Nicosie, Chypre
Appartement 1 chambre
Nicosie, Chypre
Chambres 1
Surface 70 m²
Le nouveau bâtiment le plus emblématique de Nicosie propose des appartements entièrement meu…
$2,772
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Quiet Gem In A Bustling Inner City Hub located in  Agioi Omologites, to the most fantastic a…
$2,616
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 4 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 4
Surface 206 m²
Four bedroom apartment 206sqm set on the first floor of a three storey building located in a…
$4,435
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 134 m²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 148 m²
Exquisite Whole Floor Apartment in Exclusive Agioi Omologites area walking distance to the c…
$2,670
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
Experience unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, pr…
$4,359
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 156 m²
An impressive Three bedroom apartment located in Nicosia  City Centre. The property benefit…
$5,544
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 3 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Appartement 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Immerse yourself in unrivaled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$3,705
par mois
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Nicosie, Chypre

