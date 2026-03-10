Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses à vendre en Nicosie, Chypre

Penthouse 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Penthouse 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 138 m²
Sol 6
Situé dans le quartier animé de Chrysaliniotissa, Nicosie, ce penthouse élégant de 2 chambre…
$311,948
Penthouse 2 chambres dans Nicosie, Chypre
Penthouse 2 chambres
Nicosie, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 104 m²
Sol 4/4
Ce Penthouse 2 chambres bien conçu offre une vie moderne spacieuse dans un quartier résident…
$336,893
