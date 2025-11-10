Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Nata
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Nata, Chypre

villas
4
1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Nata, Chypre
Maison 1 chambre
Nata, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Note: Plot building density is 100% For sale: A charming resale home with a comfortable int…
$185,794
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Nata, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller