Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Nata
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Nata, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Nata, Chypre
Maison 1 chambre
Nata, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Vous cherchez quelque chose de plein de caractère et de charme ? Cette maison unique en son …
$173,334
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Nata, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller