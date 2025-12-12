Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Mosfiloti, Chypre

1 propriété total trouvé
Appartement 4 chambres dans Mosfiloti, Chypre
Appartement 4 chambres
Mosfiloti, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Cette magnifique résidence de quatre chambres, entourée de jardins entretenus, offre une vue…
$919,676
