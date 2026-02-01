Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Mesogi
  4. Commercial

Immobilier commercial en Mesogi, Chypre

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 606 m² dans Mesogi, Chypre
Propriété commerciale 606 m²
Mesogi, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Surface 606 m²
Bâtiment commercial avec plancher en mezzanine situé dans la zone industrielle la plus popul…
$1,74M
Laisser une demande
Boutique 420 m² dans Mesogi, Chypre
Boutique 420 m²
Mesogi, Chypre
Surface 420 m²
A large shop located in the prime industrial/commercial area of Paphos Town.  Plenty of spac…
$1,04M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller