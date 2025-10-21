Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Mesogi
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Mesogi, Chypre

2 BHK
16
3 BHK
16
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Mesogi, Chypre
Appartement 3 chambres
Mesogi, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 153 m²
Nombre d'étages 2
Complex of villas with a green area close to the center of Paphos, Cyprus We offer villas f…
$679,553
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Mesogi, Chypre

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller