Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Mesogi
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Mesogi, Chypre

2 BHK
16
3 BHK
16
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Mesogi, Chypre
Appartement 3 chambres
Mesogi, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 153 m²
Nombre d'étages 2
Complex of villas with a green area close to the center of Paphos, Cyprus We offer villas f…
$679,553
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Mesogi, Chypre

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller