Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Mazotos
  4. Location longue durée
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel de Maisons vue sur la mer en Mazotos, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Mazotos, Chypre
Maison 3 chambres
Mazotos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
A gorgeous luxury beachfront villa in Mazotos area for rent! The villa is full furnished and…
$3,923
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Mazotos, Chypre

avec Jardin
avec Piscine