  2. Chypre
  3. Mazotos
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Mazotos, Chypre

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Mazotos, Chypre
Maison 4 chambres
Mazotos, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 190 m²
This exceptional sea view family home is located in the desirable Petounda Bay area of Mazot…
$2,203
par mois
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Maison 3 chambres dans Mazotos, Chypre
Maison 3 chambres
Mazotos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
A gorgeous luxury beachfront villa in Mazotos area for rent! The villa is full furnished and…
$3,923
par mois
Caractéristiques des propriétés en Mazotos, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine