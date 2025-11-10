Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Appartements à vendre en Marathounta, Chypre

Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Residential lands in Marathounda, Paphos, offer a peaceful and scenic environment, perfect f…
$226,436
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Property Overview: Location: Marathounda, Paphos, Cyprus Plot Area: 2106 m² Zone Type: H3…
$290,302
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Agricultural land in Marathounta, Paphos, Cyprus offers a peaceful and scenic setting, ideal…
$121,927
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Agricultural land in Marathounta village, Paphos, is characterized by its fertile soil and s…
$116,121
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Agricultural land in Marathounta village, Paphos, is ideal for farming or cultivating crops …
$104,509
