Appartements à vendre en Marathounta, Chypre

Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
We are delighted to offer this exceptional plot of residential land, perfectly situated betw…
$447,066
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Residential lands in Marathounda, Paphos, offer a peaceful and scenic environment, perfect f…
$226,436
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
This stunning residential plot is located in the charming village of Marathounda, just a sho…
$355,911
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
This stunning residential plot is located in the charming village of Marathounda, just a sho…
$370,194
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Property Overview: Location: Marathounda, Paphos, Cyprus Plot Area: 2106 m² Zone Type: H3…
$290,302
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Agricultural land in Marathounta, Paphos, Cyprus offers a peaceful and scenic setting, ideal…
$121,927
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Βρίσκεται σε μιαν ήσυχη περιοχή του χωριού Μαραθούντα της Πάφου με θέα προς την γύρω περιβάλ…
$754,786
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Agricultural land is available for sale in Marathounta village, located in the Paphos distri…
$75,479
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Agricultural land in Marathounta village, Paphos, is characterized by its fertile soil and s…
$116,121
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Agricultural land of total area 22311sqm located in Marathounta village with the following f…
$116,121
Appartement dans Marathounta, Chypre
Appartement
Marathounta, Chypre
Agricultural land in Marathounta village, Paphos, is ideal for farming or cultivating crops …
$104,509
