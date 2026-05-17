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Vue sur la mer Demeures à vendre en Chypre

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1 propriété total trouvé
Manoir 4 chambres dans Germasogeia, Chypre
Manoir 4 chambres
Germasogeia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 310 m²
Maisonnette de luxe en bord de mer à vendre dans la zone touristique de Germasogeia, Limasso…
$951,883
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Fox Smart Estate Agency
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avec Jardin
Bon marché
Luxe
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