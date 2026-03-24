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Demeures avec jardin à vendre en Chypre

3 propriétés total trouvé
Manoir 2 chambres dans Tremithousa, Chypre
Manoir 2 chambres
Tremithousa, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
For sale: a stunning off-plan maisonette located in the charming village of Tremithousa. Thi…
$288,613
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Fox Smart Estate Agency
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English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Manoir 2 chambres dans Paphos, Chypre
Manoir 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Beautifully finished and modern in style, this two bedroom townhouse features an open plan l…
$438,692
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Manoir 2 chambres dans Tremithousa, Chypre
Manoir 2 chambres
Tremithousa, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
For sale is a modern maisonette in the desirable area of Tremithousa. This off-plan property…
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