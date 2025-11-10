Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Lysos
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Lysos, Chypre

3 BHK
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
This is a 883 sqm residential land located in Lysos, Paphos, falling under Zone H2. The pr…
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
This is a 5,017 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$58,060
Laisser une demande
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
This is a 11721 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$116,121
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Lysos, Chypre

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller