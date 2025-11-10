Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Lysos
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Lysos, Chypre

3 BHK
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
10 propriétés total trouvé
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
The plot is located on a hill in the village of Lysos two minutes walking from the center.It…
$325,139
Laisser une demande
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
This is a 883 sqm residential land located in Lysos, Paphos, falling under Zone H2. The pr…
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
Residential field in Lysos community of Paphos District. It is situated at a distance approx…
$98,122
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Appartement 3 chambres dans Lysos, Chypre
Appartement 3 chambres
Lysos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
This is a three-bedroom house (No.1) part of a residential complex with 11 houses in Lysos, …
$185,794
Laisser une demande
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
This is a 5,017 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$58,060
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Lysos, Chypre
Appartement 3 chambres
Lysos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
Βρίσκεται στο Χωριό Λυσος διπλα απο το δασος της Πάφου, κοντα στα χωριά Περιστερώνα - Φιλου…
$52,254
Laisser une demande
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
This is a 11721 sqm agricultural land located in Lysos, Paphos, within Zone G3. The land o…
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Lysos, Chypre
Appartement
Lysos, Chypre
This land is located in Lysos, Paphos.It has an area of 11,372sqm and is landlocked (c. 400m…
$62,705
Laisser une demande
VernaVerna
Appartement 3 chambres dans Lysos, Chypre
Appartement 3 chambres
Lysos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
The is a three-bedroom house, part of a residential complex with 11 houses in Lysos, Paphos.…
$153,280
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Lysos, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller