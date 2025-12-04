Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Limassol Municipality
  4. Location longue durée
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la mer en Limassol Municipality, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Limassol, Chypre
Maison 4 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 170 m²
Disponible à la location est une grande maison haute avec 2 rangements dans la zone recherch…
$1,844
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Limassol Municipality, Chypre

avec Jardin
Realting.com
Aller