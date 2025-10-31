Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien une maison avec jardin en Limassol Municipality, Chypre

6 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Limassol, Chypre
Maison 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Available for rent is a beautifully renovated ground-floor house in the desirable area of Ag…
$3,484
par mois
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Limassol, Chypre
Maison 5 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 280 m²
Upper floor 5 bedroom house located in Agia Triada area of Limassol. The house is close to…
$4,645
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans District de Limassol, Chypre
Maison 4 chambres
District de Limassol, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Nice four bedroom ground floor house located in Mesa Geitonia area is available now. The h…
$2,903
par mois
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Limassol, Chypre
Maison 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
Available for rent, this beautiful used house offers a comfortable living space of 230 m2, i…
$3,368
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Limassol, Chypre
Maison 4 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 4
Surface 180 m²
Renovated four bedroom house in Agia Triada area. Located near the city centre having a shor…
$3,484
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans District de Limassol, Chypre
Maison 4 chambres
District de Limassol, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Lovely four bedroom house located in Kolossi is available now. The house is built in two l…
$4,064
par mois
Laisser une demande