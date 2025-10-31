Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en Limassol Municipality, Chypre

Appartement 2 chambres dans District de Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
District de Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Charming two bedroom apartment available furnished in the exclusive Panthea Hills. Stunning…
$2,206
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans District de Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
District de Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
This beautifully renovated apartment is now available for rent in Potamos Germasogeias. Loca…
$2,322
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Nice two bedroom apartment located in Agios Nektarios is available now. It has internal cove…
$1,510
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
For rent: spacious 2-bedroom apartment in the desirable area of Agia Trias. This fully furni…
$2,090
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Located on the sea front road, the property is a couple of minutes walk to the Marina and th…
$2,032
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Laiki Lefkothea is available now. It h…
$2,090
par mois
Laisser une demande
Appartement dans Limassol, Chypre
Appartement
Limassol, Chypre
Surface 522 m²
New Office Building with Roof Garden and parking opposite the Old Port / Limassol Marina Are…
$17,418
par mois
Laisser une demande

