Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Limassol Municipality, Chypre

11
Appartement dans Limassol, Chypre
Appartement
Limassol, Chypre
Surface 1 571 m²
For rent is a modern commercial building with a total internal space of 1,571 square meters,…
$63,867
par mois
Appartement 5 chambres dans District de Limassol, Chypre
Appartement 5 chambres
District de Limassol, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 390 m²
5 Bedroom detached house for rent in a beautiful private location of Mesa Gitonia.  Just 5 m…
$8,128
par mois
Appartement 7 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 7 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
For rent in Zakaki, this spacious and modern detached house offers comfort and convenience. …
$5,806
par mois
Appartement 1 chambre dans Limassol, Chypre
Appartement 1 chambre
Limassol, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
One bedroom penthouse located in Neapoli, walking distance to the beach is available. Inter…
$2,439
par mois
Appartement 2 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
This lovely 2-bedroom apartment in the heart of Agios Athanasios - Tourist Area is now avail…
$1,974
par mois
Appartement 3 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
A seafront three-bedroom apartment in the high-rise project, located in Neapolis area of Lim…
$8,128
par mois
Appartement 3 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 290 m²
Charming three-bedroom residence is available fully furnished in a peaceful residential are…
$3,251
par mois
Appartement 3 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Lovely three bedroom house in Zakaki area in Limassol for rent, built in two level.  It has …
$2,903
par mois
Appartement 2 chambres dans District de Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
District de Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
Brand new two bedroom apartment with roof garden located in Mesa Geitonia is available now. …
$2,903
par mois
Appartement 2 chambres dans District de Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
District de Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Bright living room with large corner sofa and 55” Smart TV Fully equipped kitchen with gran…
$2,555
par mois
Appartement dans Limassol, Chypre
Appartement
Limassol, Chypre
Surface 522 m²
New Office Building with Roof Garden and parking opposite the Old Port / Limassol Marina Are…
$17,418
par mois
