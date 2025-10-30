Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Chypre
  3. Limassol Municipality
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrain de golf

Appartements près du club de golf à vendre en Limassol Municipality, Chypre

Limassol
24
Tserkezoi Municipality
22
3 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Surface 124 m²
Nombre d'étages 5
$1,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
John Taylor Cyprus
Langues
English, Русский, Dutch
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 3 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Surface 124 m²
Sol 2/5
$932,342
Appartement 3 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Surface 124 m²
Nombre d'étages 5
$1,06M
