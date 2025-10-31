Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. District de Limassol
  4. Location longue durée
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la montagne en District de Limassol, Chypre

Limassol
24
Demos Agiou Athanasiou
8
Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
23
5 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Zoopigi, Chypre
Maison 2 chambres
Zoopigi, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Two bedroom ground floor house located in Zoopigi village is available now. It has internal …
$697
par mois
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Kellaki, Chypre
Maison 3 chambres
Kellaki, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Welcome to your new home in the charming village of Kellaki. This beautifully furnished hous…
$1,510
par mois
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Vouni, Chypre
Maison 3 chambres
Vouni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 154 m²
This charming house in Vouni is now available for rent, offering a beautiful living space of…
$1,858
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Lofou, Chypre
Maison 4 chambres
Lofou, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$2,206
par mois
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Lofou, Chypre
Maison 1 chambre
Lofou, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$1,045
par mois
Laisser une demande
