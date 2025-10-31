Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Duplex à vendre en District de Limassol, Chypre

3 propriétés total trouvé
Duplex 4 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Duplex 4 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Limassol, Chypre
Duplex 3 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Laisser une demande
Duplex 4 chambres dans Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Duplex 4 chambres
Koinoteta Agiou Tychona, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en District de Limassol, Chypre

