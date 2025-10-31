Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Duplex à vendre en District de Limassol, Chypre

Limassol
9
Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
16
1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Prodromos, Chypre
Duplex 3 chambres
Prodromos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06M
Caractéristiques des propriétés en District de Limassol, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
