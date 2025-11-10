Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Lasa, Chypre

appartements
7
7 propriétés total trouvé
Appartement dans Lasa, Chypre
Appartement
Lasa, Chypre
Residential land of 2676m sq located in Lasa of Paphos district.Building density=90%, covera…
$139,345
Laisser une demande
Appartement dans Lasa, Chypre
Appartement
Lasa, Chypre
This plot is Located in Lasa, Paphos, district.It has an area of 5,435sqm and benefits from …
$191,600
Laisser une demande
Appartement dans Lasa, Chypre
Appartement
Lasa, Chypre
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Laisser une demande
Appartement dans Lasa, Chypre
Appartement
Lasa, Chypre
For sale: an exceptional opportunity to acquire development land in the picturesque area of …
$75,479
Laisser une demande
Appartement dans Lasa, Chypre
Appartement
Lasa, Chypre
This plot is located in Lasa village , Paphos district.It has an area of 4,683sqm and benefi…
$232,242
Laisser une demande
Appartement dans Lasa, Chypre
Appartement
Lasa, Chypre
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement dans Lasa, Chypre
Appartement
Lasa, Chypre
The asset is a field in Lasa. It is located 600m from the centre of the village and offers e…
$104,509
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Lasa, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
