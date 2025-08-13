Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Lakatameia Municipality
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Lakatameia Municipality, Chypre

propriété commerciale
10
entrepôts
4
magasins
3
Investissement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Investissement 879 m² dans Lakatameia, Chypre
Investissement 879 m²
Lakatameia, Chypre
Surface 879 m²
7 appartements de 2 chambres à coucher, 2 appartements de 1 chambre à coucher et 1 apparteme…
$1,19M
Laisser une demande
Investissement 260 m² dans Tseri, Chypre
Investissement 260 m²
Tseri, Chypre
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Deux maisons indépendantes incomplètes (de deux étages) dans un quartier calme et purement r…
$267,354
Laisser une demande
Investissement 480 m² dans Lakatameia, Chypre
Investissement 480 m²
Lakatameia, Chypre
Surface 480 m²
Un bâtiment entier dans une avenue principale à Anthoupoli est disponible à la vente. Il se …
$673,845
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller