Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Kourio Municipality, Chypre

Appartement 6 chambres dans Sotira Lemesou Municipality, Chypre
Appartement 6 chambres
Sotira Lemesou Municipality, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
par mois
Appartement 4 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Appartement 4 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
par mois
Appartement 8 chambres dans Kolossi Municipality, Chypre
Appartement 8 chambres
Kolossi Municipality, Chypre
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
par mois
