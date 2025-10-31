Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kourio Municipality
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Kourio Municipality, Chypre

Ypsonas Municipality
6
Trachoni Municipality
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
11 propriétés total trouvé
Appartement 6 chambres dans Sotira Lemesou Municipality, Chypre
Appartement 6 chambres
Sotira Lemesou Municipality, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Appartement 4 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
A lovely two-bedroom furnished apartment is available in a modern building located in a quie…
$1,742
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Episkopi Municipality, Chypre
Appartement 4 chambres
Episkopi Municipality, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 240 m²
Four bedroom fully furnished house for rent in a quiet residential location of Episkopi. Th…
$2,322
par mois
Laisser une demande
Appartement 8 chambres dans Kolossi Municipality, Chypre
Appartement 8 chambres
Kolossi Municipality, Chypre
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
par mois
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Appartement 5 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 500 m²
Wonderful 5 bedroom house at Agios Sillas with swimming pool.This house consists of 4 bedroo…
$7,548
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Erimi Municipality, Chypre
Appartement 3 chambres
Erimi Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Lovely three bedroom apartment located in Erimi is available now. It has internal covered …
$1,626
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Brand new two bedroom apartment in Trachoni near Casino and My Mall is available now. The ap…
$1,452
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Appartement 4 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
The property is located near the general hospital and has excellent links to the highway and…
$3,019
par mois
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Ypsonas Municipality, Chypre
Appartement 3 chambres
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Modern four bedroom House available in Ypsonas. Located in a quiet residential area, this a…
$2,903
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Ypsonas Municipality, Chypre
Appartement 1 chambre
Ypsonas Municipality, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
A spacious 70m² ground floor apartment located in a quiet residential area of Ypsoupoli. Enj…
$1,010
par mois
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Kourio Municipality, Chypre

avec Jardin
Realting.com
Aller