Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Korfi
  4. Location longue durée
  5. Maison
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien une maison avec jardin en Korfi, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Korfi, Chypre
Maison 3 chambres
Korfi, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Belle maison de trois chambres plus une autre chambre pour la femme de maison située dans le…
$2,916
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller