  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Korfi
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Korfi, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Korfi, Chypre
Maison 3 chambres
Korfi, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Belle maison de trois chambres plus une autre chambre pour la femme de maison située dans le…
$2,916
par mois
Caractéristiques des propriétés en Korfi, Chypre

avec Jardin
