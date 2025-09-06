Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Konia, Chypre

4 propriétés total trouvé
Investissement dans Konia, Chypre
Investissement
Konia, Chypre
Composé de 5 villas de luxe toutes avec vue sur la mer, en première phase, avec un choix de …
$2,86M
Paphos étage entier dans Konia, Chypre
Paphos étage entier
Konia, Chypre
Nombre de pièces 22
Nombre de salles de bains 4
Surface 698 m²
Nombre d'étages 3
Bureaux (étage entier) — 22 bureaux, surface intérieure 630 m² + véranda 68 m², surface tota…
$3,50M
Paphos demi-étage dans Konia, Chypre
Paphos demi-étage
Konia, Chypre
Nombre de pièces 11
Nombre de salles de bains 2
Surface 349 m²
Nombre d'étages 3
Bureaux (demi-étage) — 11 bureaux, surface intérieure 315 m² + véranda 34 m², surface totale…
$1,75M
Paphos immeuble entier dans Konia, Chypre
Paphos immeuble entier
Konia, Chypre
Nombre de pièces 66
Nombre de salles de bains 10
Surface 2 094 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble entier de bureaux — 66 bureaux, surface intérieure 1 890 m² + vérandas 204 m², surf…
Prix ​​sur demande
