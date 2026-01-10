Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel d'un bien une maison avec vue sur la montagne en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chypre

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à louer dans d'autres sections de notre portail
Appartement 2 chambres dans Pissouri Municipality, Chypre
Appartement 2 chambres
Pissouri Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 97 m²
Disponible à la location est un appartement moderne à deux lits récemment rénové dans le vil…
$1,105
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Cet appartement moderne, construit en 2015 et rénové en 2023, est maintenant disponible à la…
$1,751
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Mandria, Chypre
Appartement 2 chambres
Mandria, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 90 m²
Cette maisonnette spacieuse offre un espace de vie confortable de 90 mètres carrés dans le c…
$1,286
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nous sommes heureux de vous présenter le marché, un appartement de 2 chambres dans le quarti…
$1,513
par mois
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Parekklisia, Chypre
Appartement 4 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Un luxueux bungalow de 4 chambres avec piscine, dans un quartier résidentiel paisible de Par…
$8,184
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Penthouse neuf de deux chambres situé à Agia Zoni est maintenant disponible. Il a une zone c…
$2,221
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Cet appartement spacieux au dernier étage offre une vie confortable dans le quartier recherc…
$1,049
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Limassol, Chypre
Appartement 2 chambres
Limassol, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Penthouse neuf de deux chambres situé à Agia Zoni est maintenant disponible. Il a une zone c…
$2,221
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Limassol, Chypre
Appartement 1 chambre
Limassol, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Un tout nouvel appartement d'une chambre situé à Agia Zoni est maintenant disponible. Il a u…
$1,578
par mois
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Cet appartement moderne, construit en 2015 et rénové en 2023, est maintenant disponible à la…
$1,751
par mois
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Péyia, Chypre
Maison 3 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Disponible à la location est un appartement moderne et spacieux situé au premier étage d'un …
$2,107
par mois
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Limassol, Chypre
Appartement 1 chambre
Limassol, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Un tout nouvel appartement d'une chambre situé à Agia Zoni est maintenant disponible. Il a u…
$1,576
par mois
Laisser une demande
