Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Location longue durée
  5. Villa
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien une villa avec jardin en Koinoteta Parekklesias, Chypre

;
3 propriétés total trouvé
villa de 3 chambres dans Parekklisia, Chypre
villa de 3 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
Villa de luxe de trois chambres avec piscine sur 3000 m2. Emplacement en Pareklisia Vivez u…
$5,158
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Koinoteta Parekklesias, Chypre
Villa 4 chambres
Koinoteta Parekklesias, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 840 m²
Découvrez une villa de luxe exceptionnelle à louer dans le quartier très recherché de Parekk…
$18,921
par mois
Laisser une demande
Villa de 6 chambres dans Parekklisia, Chypre
Villa de 6 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 412 m²
Beaucoup d'espace vous attend pour répondre à vos besoins dans cette Villa meublée et privée…
$22,867
par mois
Laisser une demande
Mazur EstateMazur Estate
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Parekklesias, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Realting.com
Aller