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Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la mer en Koinoteta Parekklesias, Chypre

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1 propriété total trouvé
villa de 5 chambres dans Parekklisia, Chypre
villa de 5 chambres
Parekklisia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
Disponible cette villa individuelle spacieuse offre un séjour confortable dans la zone désir…
$5,861
par mois
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
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Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Parekklesias, Chypre

avec Vue sur la montagne
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