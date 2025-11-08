Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Koinoteta Mones Lemesou, Chypre

1 BHK
12
2 BHK
37
3 BHK
15
4 BHK
11
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Moni, Chypre
Appartement
Moni, Chypre
For sale: a remarkable development land opportunity in the charming area of Moni. This spaci…
$1,45M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Koinoteta Mones Lemesou, Chypre

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller