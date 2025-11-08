Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec jardin à vendre en Koinoteta Mones Lemesou, Chypre

5 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Moni, Chypre
Appartement 2 chambres
Moni, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
For sale modern detached house in the serene area of Moni, Limassol. This new ( no vat) prop…
$390,139
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Moni, Chypre
Appartement 3 chambres
Moni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 151 m²
Introducing a new development located in the tranquil Moni Village, Limassol. This project…
$494,867
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Appartement 2 chambres dans Moni, Chypre
Appartement 2 chambres
Moni, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Available two bedroom house located in Moni Village, Limassol. The house is a part of a pri…
$348,363
Laisser une demande
