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Immobilier commercial en Koinoteta Kissonergas, Chypre

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4 propriétés total trouvé
Autre 2 000 m² dans Kissonerga, Chypre
Autre 2 000 m²
Kissonerga, Chypre
Surface 2 000 m²
Cet appartement bien présenté est situé dans un emplacement paisible dans le village de Kiss…
$4,50M
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Fox Smart Estate Agency
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Hôtel 2 000 m² dans Kissonerga, Chypre
Hôtel 2 000 m²
Kissonerga, Chypre
Surface 2 000 m²
Nombre d'étages 3
Situé dans l'un des quartiers les plus pittoresques et historiques de Paphos, à Chypre, nos …
$4,43M
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Maison des revenus 1 381 m² dans Kissonerga, Chypre
Maison des revenus 1 381 m²
Kissonerga, Chypre
Surface 1 381 m²
Le complexe d'appartements, maisons et villas, situé dans le petit village côtier de Kissone…
$5,23M
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Propriété commerciale 257 m² dans Kissonerga, Chypre
Propriété commerciale 257 m²
Kissonerga, Chypre
Nombre de salles de bains 4
Surface 257 m²
3 Appartements sur une parcelle à Kissonerga, Paphos – Titre Deeds Ready Une rare opportuni…
$618,605
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VIDI GROUP
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