  2. Chypre
  3. Kofinou
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Kofinou, Chypre

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kofinou, Chypre
Appartement 2 chambres
Kofinou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Prix ​​sur demande
