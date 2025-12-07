Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kofinou
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kofinou, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kofinou, Chypre
Appartement 2 chambres
Kofinou, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 4/5
Le complexe RESIDENCE OLEA est limité à l'emplacement de Gechitkale, qui est le centre le pl…
$128,064
Laisser une demande
Appartement dans Kofinou, Chypre
Appartement
Kofinou, Chypre
Surface 77 m²
Immeuble moderne situé dans un quartier prestigieux à proximité de nombreuses commodités
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Kofinou, Chypre
Appartement 2 chambres
Kofinou, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 87 m²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
OneOne
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kofinou, Chypre

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller