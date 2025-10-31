Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kidasi
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Kidasi, Chypre

1 propriété total trouvé
Appartement dans Kidasi, Chypre
Appartement
Kidasi, Chypre
It lies within Π1 tourist residential zone ,building factor of 15% coverage rate of 15% and …
$347,202
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kidasi, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller