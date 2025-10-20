Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kato Arodes
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Kato Arodes, Chypre

1 propriété total trouvé
Appartement 7 chambres dans Kato Arodes, Chypre
Appartement 7 chambres
Kato Arodes, Chypre
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 497 m²
$1,61M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kato Arodes, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller