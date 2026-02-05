Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kannaviou Melamiou
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Kannaviou Melamiou, Chypre

2 propriétés total trouvé
Appartement dans Kannaviou, Chypre
Appartement
Kannaviou, Chypre
Zone de construction agricole à vendre dans le village de Kannaviou. 10 % de la densité du b…
$115,232
Laisser une demande
Appartement dans Kannaviou, Chypre
Appartement
Kannaviou, Chypre
Un champ agricole dans le village de Kannaviou, district de Paphos La superficie du terrain…
$49,550
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kannaviou Melamiou, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller