  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Kalo Chorio Larnacas
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Kalo Chorio Larnacas, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Kaló Chorió Lárnakas, Chypre
Maison 4 chambres
Kaló Chorió Lárnakas, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
A 4-bedroom detached house is currently under construction in Kalo Chorio, Larnaca, offering…
$1,43M
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
